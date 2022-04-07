Лига Европы

До вашою уваги текстова онлайн-трансляція чвертьфінальної зустрічі ЛЄ.

В рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи франкфуртський Айнтрахт прийме вдома каталонську Барселону.

Матч відбудеться на стадионі Дойче Банк Парк в Франкфурті о 22:00 за київським часом.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу.

Коментарі перед матчем

Головний тренер Барселони Хаві:

"Ми жодного разу тут не грали, але це нічого не змінює. Не має значення, де грати перший матч — вдома чи в гостях. Айнтрахт — хороша команда, сильна, вона чудово переходить з оборони в атаку і навпаки. Попереду важкий матч, нам не дуже пощастило із жеребкуванням. У них гарні нападники, два опорні півзахисники, центральні захисники, гарний воротар. Можливо, вони не надто відомі в Іспанії, але вони всі класні футболісти".

Головний тренер Айнтрахту Олівер Гласнер:

"На нас чекає чудовий матч Ліги Європи проти гранда. Поки ми виступаємо в турнірі вище за усілякі похвали, йдучи без поразок. Сподіваюся, що наша подорож триватиме до півфіналу. Це найголовніший єврокубковий матч у моїй кар'єрі. Ми не збираємося всі 90 хвилин обкопуватись біля своїх воріт. Бажаємо показати свої сильні сторони. Потрібно діяти дуже акуратно, але не забувати створювати при цьому гольові моменти".