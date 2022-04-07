Лига Европы

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку Ліги Європи.

У першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи бергамська Аталанта вирушила в гості до Лейпцигу, де виявити найсильнішого за підсумками двох таймів так і не вдалося.

Під час зустрічі команди обмінялися забитими м'ячами. За італійців голом відзначився Луїс Муріель, тоді як за німецький колектив забив гол Віллі Орбан.

Огляд матчу:

РБ Лейпциг — Аталанта 1:1

Голи: Орбан, 59 — Муріель, 17

На 58-й хвилині Андре Сілва (РБ Лейпциг) не забив пенальті (воротар).

РБ Лейпциг: Гулачі — Гвардіол (Гальстенберг, 73), Орбан, Клостерманн — Хенріхс (Мукіеле, 87), Кампль, Лаймер, Анхеліньо — Ольмо (Собослаї, 73) — Нкунку (Новоа, 87), Сілва (Форсберг, 62).



Аталанта: Муссо — де Роон, Демірал, Паломіно — Гатебур, Копмейнерс, Фройлер (Міранчук, 67), Дзаппакоста (Пеццелла, 89) — Пессіна (Скальвіні, 61), Пашаліч (Бога, 61) — Муріель (Сапата, 61).



Попередження: Гвардіол, Кампль — Паломіно

Джерело: MEGOGO