Команди награли на велику кількість голів із обох боків, проте, для початку, відзначилися лише по одному разу.
РБ Лейпциг — Аталанта, Getty Images
07 апреля 2022, 21:38
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
РБ Лейпциг — Аталанта 1:1
Голи: Орбан, 59 — Муріель, 17
На 58-й хвилині Андре Сілва (РБ Лейпциг) не забив пенальті (воротар).
РБ Лейпциг:
Гулачі — Гвардіол (Гальстенберг, 73), Орбан, Клостерманн — Хенріхс (Мукіеле, 87), Кампль, Лаймер, Анхеліньо — Ольмо (Собослаї, 73) — Нкунку (Новоа, 87), Сілва (Форсберг, 62).
Аталанта:
Муссо — де Роон, Демірал, Паломіно — Гатебур, Копмейнерс, Фройлер (Міранчук, 67), Дзаппакоста (Пеццелла, 89) — Пессіна (Скальвіні, 61), Пашаліч (Бога, 61) — Муріель (Сапата, 61).
Попередження: Гвардіол, Кампль — Паломіно