Лига Европы

Головний тренер франкфуртців дав коментар перед матчем.

Олівер Гласнер чекає на важкий поєдинок проти Барселони, але вважає, що перша гра додасть впевненості його команді.

"Розуміємо, що перед нами стоїть дуже важке завдання. Але перший матч додав нам впевненості. Ми маємо добре зіграти на всіх ділянках поля. Це зрозуміло. Багато що має скластися".

Ми можемо багато покращити порівняно з першим матчем — побудова гри в обороні, концентрацію, пильність і перехід в атаку", — наводить слова Гласнера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що матч Барселона — Айнтрахт розпочнеться о 22:00 за київським часом 14 квітня.