Лига Европы

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють бергамаська Аталанта та РБ Лейпциг.

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА бергамаська Аталанта на власному полі буде намагатися вибороти путівку до наступного раунду в протистоянні проти німецького РБ Лейпциг.

Джан П'єро Гасперіні, на тлі першої гри (1:1), довірив місце в стартовому складі Руслану Маліновському, Жеремі Бога та Дувану Сапаті в лінії атаки.

Доменіко Тедеско, у свою чергу, обмежився появою Сімакана в трійці захисту.

Аталанта: Муссо — де Роон, Демірал, Паломіно — Гатебур, Копмейнерс, Фройлер, Дзаппакоста — Маліновський, Бога — Сапата.

Запасні: Россі, Спортьєлло, Муріель, Пеццелья, Джимсіті, Міхейле, Пессіна, Скальвіні, Чіттадіні, Міранчук, Пашаліч.



РБ Лейпциг: Гулачі — Гвардіол, Орбан, Сімакан — Хенріхс, Кампль, Лаймер, Анхеліньо — Ольмо — Нкунку, Сілва.

Запасні: Чаунер, Мартінес, Поульсен, Форсберг, Адамс, Клостерманн, Собослаї, Мукіеле, Гальстенберг, Ребігер, Новоа.



Гра Аталанта — РБ Лейпциг почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.