Лига Европы

Головний тренер німецького клубу висловився після перемоги над Барселоною.

В чвертьфінальному двобої франкфуртський Айнтрахт переміг каталонську Барселону із загальним рахунком 4:3 та крокує до півфіналу Ліги Європи.

Головний тренер німецького колективу Олівер Гласнер висловився щодо історичної перемоги для свого колективу.

"Сьогодні всі футболісти виступили неймовірно. Кінцівка матчу була дуже цікавою, але це було не обов'язково з нашої сторони. Також хочется відзначити фанатів клубу — вони були просто неперевершені.

Вважаю, що ніхто з нас не забуде цей вечір — таке ні за які гроші не купиш. Це ті самі емоції, що очікуєш від футболу", — не приховував радощі фахівець.

Відзначимо, що на Football.ua є відео голів та огляд матчу Барселона — Айнтрахт.