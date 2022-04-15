Президент Барселони висловився щодо ситуації, що склалась на матчі Ліги Європи.
жоан лапорта, getty images
15 апреля 2022, 12:37
Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився щодо кількості фанатів франкфуртського Айнтрахту на Камп Ноу під-час матчу Ліги Європи.
За різними оцінками з Німеччіни на поєдинок прибуло близько двадцяти тисяч фанатів "орлів".
"Те, що трапилось — позор. Ми повинні зробити все, щоб цього більше не повторювалось. Мені, як фанату Барселони, дуже соромно.
Я дуже вибачаюсь перед нашими вболівальниками, це дійсно було дуже незручно. Цього більше не має повторитись", — наводить слова функціонера Mundo Deportivo.
Відзначимо, що фанати Барселони на знак протесту залишали трибуни Камп Ноу, та повернулись на свої місця лише в середині другого тайму.
Раніше наставник "блаугранас" Хаві прокоментував поразку свого клубу.