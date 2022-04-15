Лига Европы

Президент Барселони висловився щодо ситуації, що склалась на матчі Ліги Європи.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився щодо кількості фанатів франкфуртського Айнтрахту на Камп Ноу під-час матчу Ліги Європи.

За різними оцінками з Німеччіни на поєдинок прибуло близько двадцяти тисяч фанатів "орлів".

"Те, що трапилось — позор. Ми повинні зробити все, щоб цього більше не повторювалось. Мені, як фанату Барселони, дуже соромно.

Я дуже вибачаюсь перед нашими вболівальниками, це дійсно було дуже незручно. Цього більше не має повторитись", — наводить слова функціонера Mundo Deportivo.

Відзначимо, що фанати Барселони на знак протесту залишали трибуни Камп Ноу, та повернулись на свої місця лише в середині другого тайму.

Раніше наставник "блаугранас" Хаві прокоментував поразку свого клубу.