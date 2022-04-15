Лига Европы

Наставник Барселони прокоментував виліт команди з Ліги Європи.

Каталонська Барселона вдруге не змогла здолати Айнтрахт, поступившись на своєму полі 2:3.

Головний тренер "блаугранас" Хаві Ернандес висловився щодо перебігу подій в матчі, якому його підопічні відігравались після 0:3.

"Ми проявили героїзм, але його не вистачило для перемоги. Команда грала не найкращим чином, адже ми не розуміли що робити в останній третині поля. Так, ми контролювали м'яч, але нас покарали за наші помилки.

Тепер ми зусередимось на чемпіонаті. Я не сприймаю цей матч як провал, хоча нам дуже неприємно. Тепер ми сконцентруємось на тому, щоб потрапити у Ліги чемпіонів", — наводить слова фахівця Marca.

Раніше гру прокоментував наставник Айнтрахту Олівер Гласнер.