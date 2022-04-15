Футболіст оцінив вихів клубу в 1/2 фіналу ЛЄ.
Себастьян Роде. Getty Images
15 апреля 2022, 16:55
Півзахисник Айнтрахта Себастьян Роде прокоментував перемогу клубу над Барселоною в 1/4 фіналу Ліги Європи.
"Я неймовірно щасливий. Ми сьогодні видали блискучий матч. Коли побачили своїх уболівальників на розминці, то тілом побігли мурашки.
Десять років тому ми грали у другій Бундеслізі, а тепер удруге дісталися півфіналу Ліги Європи.
Ми намагалися опікуватися кожним гравцем суперника кількома футболістами, коли це було можливо. Намагалися швидко переходити з оборони у напад", — сказав Роде.
Відео голів та огляд матчу Барселона — Айнтрахт можна дивитись на Football.ua.