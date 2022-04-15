Лига Европы

Футболіст оцінив вихів клубу в 1/2 фіналу ЛЄ.

Півзахисник Айнтрахта Себастьян Роде прокоментував перемогу клубу над Барселоною в 1/4 фіналу Ліги Європи.

"Я неймовірно щасливий. Ми сьогодні видали блискучий матч. Коли побачили своїх уболівальників на розминці, то тілом побігли мурашки.

Десять років тому ми грали у другій Бундеслізі, а тепер удруге дісталися півфіналу Ліги Європи.

Ми намагалися опікуватися кожним гравцем суперника кількома футболістами, коли це було можливо. Намагалися швидко переходити з оборони у напад", — сказав Роде.

Відео голів та огляд матчу Барселона — Айнтрахт можна дивитись на Football.ua.