Лига Европы

Завершився перший півфінальний матч Ліги Європи.

РБ Лейпциг у рамках півфінального поєдинку Ліги Європи приймав на своєму полі Рейнджерс та здобув мінімальну перемогу.

Команди за дев'яносто хвилин ігрового часу, здавалося, не зможуть відзначитись забитими голами, але Анхеліньо приніс своїй команді перемогу.

РБ Лейпциг — Рейнджерс 1:0

Гол: Анхеліньо, 85

РБ Лейпциг: Гулачі – Хенріхс, Хальстенберг, Клостерманн, Гвардіол, Анхеліньо – Лаймер, Ольмо (Форсберг, 71), Адамс – Нкунку, Собослаї (Андре Сілва, 71).

Рейнджерс: Макгрегор – Таверньє, Голдсон, Бассі, Барішич – Сендс, Арфілд, Джек, Камара – Арібо, Райт (Сакала, 69), Кент.