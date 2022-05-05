Закінчився другий матч 1/2 фіналу ЛЄ.
Рейнджерс, Getty Images
05 травня 2022, 23:55
В рамках матчу-відповіді півфінального раунду Ліги Європи Рейнджерс вдома здолав Лейпциг з рахунком 3:1.
Господарі, які у першому матчі зазнали мінімальної поразки, двічі забили ще у першій половині матчу. На 19 хвилині лідер шотландців Таверньє відкрив рахунок після пасу від Кєнта. Згодом, на 24 хвилині, голом відзначився Камара.
У другому таймі Лейпциг, який до матчу був явним фаворитом, відіграв один гол. Нкунку забив після передачі Анхеліньо. Але Лундстрем, згодом, довів, що бажання Рейнджерс вийти у фінал було дуже сильним. Англієць вразив ворота Гулачі, пробивши з відскоку.
Рейнджерс - Лейпциг 3:1
Голи: Таверньє, 19, Камара, 24, Лундстрем, 81 — Нкунку, 71
Рейнджерс: Макгрегор — Таверньє, Голдсон, Бессі, Баришич — Джек (Ерфілд, 59), Лундстрем, Камара — Райт (Балогун, 59), Кєнт — Арібо (Сакала, 45+2).
Лейпциг: Гулачі — Клостерманн, Орбан, Гвардіол, Анхеліньо (Сілва, 81), Хенрікс — Кампль, Лаймер, Ольмо (Собослаі, 61), Нкунку — Поульсен (Хальстенберг, 82).
Попередження: Бессі, Голдсон, Баришич, Кампль.