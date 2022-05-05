Лига Европы

Закінчився другий матч 1/2 фіналу ЛЄ.

В рамках матчу-відповіді півфінального раунду Ліги Європи Рейнджерс вдома здолав Лейпциг з рахунком 3:1.

Господарі, які у першому матчі зазнали мінімальної поразки, двічі забили ще у першій половині матчу. На 19 хвилині лідер шотландців Таверньє відкрив рахунок після пасу від Кєнта. Згодом, на 24 хвилині, голом відзначився Камара.

У другому таймі Лейпциг, який до матчу був явним фаворитом, відіграв один гол. Нкунку забив після передачі Анхеліньо. Але Лундстрем, згодом, довів, що бажання Рейнджерс вийти у фінал було дуже сильним. Англієць вразив ворота Гулачі, пробивши з відскоку.

Рейнджерс - Лейпциг 3:1

Голи: Таверньє, 19, Камара, 24, Лундстрем, 81 — Нкунку, 71

Рейнджерс: Макгрегор — Таверньє, Голдсон, Бессі, Баришич — Джек (Ерфілд, 59), Лундстрем, Камара — Райт (Балогун, 59), Кєнт — Арібо (Сакала, 45+2).

Лейпциг: Гулачі — Клостерманн, Орбан, Гвардіол, Анхеліньо (Сілва, 81), Хенрікс — Кампль, Лаймер, Ольмо (Собослаі, 61), Нкунку — Поульсен (Хальстенберг, 82).

Попередження: Бессі, Голдсон, Баришич, Кампль.