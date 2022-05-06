Лига Европы

Football.ua пропонує своїм читачам зробити свій вибір щодо майбутнього тріумфатора Ліги Європи.

Закінчились матчі-відповіді півфінального раунду Ліги Європи сезону-2021/22.

Франкфуртський Айнтрахт в домашніх стінах переграв англійський Вест Гем з рахунком 1:0, та за сумою двох зустрічей пробився у фінал.

У паралельному матчі результат був більш неочікуваним. Рейнджерс зумів обіграти Лейпциг (3:1) після поразки на виїзді із рахунком 0:1. Саме шотландці вийшли у фінал.

Пропонуємо читачам Football.ua спрогнозувати, хто виграє трофей?

Нагадаємо, що фінальна дуель Ліги Європи пройде у Севільї на стадіоні Рамон Санчес Пісїуан, 18 травня о 22:00 за київським часом.