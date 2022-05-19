Лига Европы

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку.

У рамках фінального поєдинку Ліги Європи франкфуртський Айнтрахт грає проти Рейнджерс.

Арібо відкрив рахунок у матчі на початку першої половини гри, на що влучним ударом вже незабаром відповів форвард Айнтрахта Борре.

Арібо, 57, Айнтрахт Ф — Рейнджерс 0:1

Борре, 69, Айнтрахт Ф – Рейнджерс 1:1

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Гра Айнтрахт — Рейнджерс почалась о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.