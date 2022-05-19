До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку.
Айнтрахт Ф - Рейнджерс, getty images
19 травня 2022, 00:24
У рамках фінального поєдинку Ліги Європи франкфуртський Айнтрахт грає проти Рейнджерс.
Арібо відкрив рахунок у матчі на початку першої половини гри, на що влучним ударом вже незабаром відповів форвард Айнтрахта Борре.
Арібо, 57, Айнтрахт Ф — Рейнджерс 0:1
Борре, 69, Айнтрахт Ф – Рейнджерс 1:1
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Гра Айнтрахт — Рейнджерс почалась о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.