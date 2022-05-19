Лига Европы

Німецький колектив вдало подолав усі раунди міжнародних змагань.

На відміну від виступів на внутрішній арені в поточному сезоні, міжнародна кампанія для франкфуртського Айнтрахту видалася куди більш удалою. Зокрема, про це стало відомо за підсумками переможного для колективу Олівера Гласнера фіналу Ліги Європи УЄФА напередодні (1:1, 5:4 – пен.).

Айнтрахт — Рейнджерс 1:1 (5:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу

Шлях до підсумкового успіху в турнірі для "орлів" розпочався ще на груповому етапі, де вони виграли конкуренцію в грецького Олімпіакоса, турецького Фенербахче та бельгійського Антверпена, завдяки чому потім пропустили 1/16 раунду плей-офф, а в наступних етапах послідовно обігравали севільській Бетіс, каталонську Барселону та лондонський Вест Гем.

У цілому, Айнтрахт подолав турніру сітку цьогорічного розіграшу Ліги Європи без жодної поразки у власному пасиві, що дозволило йому стати лише третім у історії колективом із подібним досягненням.

Раніше, тільки іспанський Вільярреал (сезон-2020/21) та лондонський Челсі (2018/19) досягали подібного результату під час власних виступів.

Варто відзначити, що без перемоги в фіналі Ліги Європи Айнтрахт не зміг би взяти участь у наступному розіграші єврокубків, бо в чемпіонаті Німеччини посів лише 11 сходинку.