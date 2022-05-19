Лига Европы

Міжнародна кампанія франкфуртців вийшла напрочуд вдалою.

Австрійський фахівець Олівер Гласнер очолив франкфуртський Айнтрахт перед початком успішного сезону, після чого фактично повторив із новою для себе командою результат виступів Вольфсбургу на внутрішній арені роком раніше, але під час міжнародної кампанії "орлів" спідкала геть інша участь.

Напередодні "біло-червоні" здобули перемогу в фінальному поєдинку Ліги Європи УЄФА проти шотландського Рейнджерс в захопливій серії післяматчевих пенальті (1:1, 5:4 – пен.).

Айнтрахт — Рейнджерс 1:1 (5:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу

Таким чином, 47-річний Гласнер уже за підсумками першого сезону на чолі команди з Франкфурту здобув із нею свій перший міжнародний трофей, який ще й став для нього дебютним титулом вищого ґатунку, на тлі перемоги в розіграші Другої Бундесліги Австрії з ЛАСКом (сезон-2016/17).

Це дозволило австрійському керманичу доєднатися до написання історії тренерського цеху власної країни на рівні з легендарним Ернстом Хаппелем, який перемагав у Лізі чемпіонів (Гамбург/1982-83, Феєнорд/1969-70) та Інтерконтинентальному Кубку (Феєнорд/1970-71).

Нагадаємо, що Айнтрахт у поточному сезоні єврокубків не програв жодної з 13 ігор.