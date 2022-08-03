Ліга Європи

Хавбек Дніпро-1 прокоментував майбутній дебют команди у турнірі.

Півзахисник СК Дніпро-1 Володимир Танчик висловився напередодні старту команди у Лізі Європи.

"Завжди приємно грати, коли на виїзді на зборах в іншій країні приходять наші люди та підтримують. Ми їм вдячні за те, що прийшли, та були з нами.

Ми з великим хвилюванням дивилися жеребкування. Не можу сказати, чи вдалий жереб – це покажуть ігри. Там немає слабких команд. Усі бажають вийти до групового етапу Ліги Європи та боротимуться до кінця.

Також хочу побажати нашим людям великого терпіння, щоб вони якомога скоріше повернулись додому. Щоб все завершилося нашою перемогою та усі повернулися до своїх домівок", — розповів футболіст.

Відзначимо, що раніше жеребкування прокоментував Олександр Сваток.