Ліга Європи

Футболіст Дніпра-1 прокоментував жереб.

Дніпро-1 дізнався своїх потенційних суперників по плей-оф Ліги Європи. Український клуб зіграє із переможцем пари АЕК — Партізан.

Захисник "спортклубівців" Олександр Сваток прокоментував жеребкування, наголосивши на важливості підготовки до матчів.

"Ну нарешті ми дізналися про потенційного суперника, адже дуже довго чекали на це жеребкування. Тепер будемо чекати безпосередньо матчів АЕК – Партизан і дивитися та вивчати нашого майбутнього опонента, готуючись вже до наших ігор", — розповів клубній прес- службі футболіст.

Відзначимо, що на нашому сайті доступний повний розклад жеребкування плей-оф кваліфікації Ліги Європи.