Ліга Європи

Українська команда гарантовано потрапить в груповий етап єврокубків.

Дніпро-1 у рамках кваліфікаційного раунду Ліги Європи проведе двоматчеве протистояння з АЕКом з Ларнаки.

Команда з Кіпру на попередній стадії турніру пройшла сербський Партизан — 3:2 за сумою двох зустрічей.

Зазначимо, що переможець пари Дніпро-1 — АЕК потрапить до групового етапу Ліги Європи, а той, хто програв, — до групи Ліги конференцій.

Раніше Дніпро-1 оголосив про місце проведення домашнього матчу плей-оф кваліфікації Ліги Європи.