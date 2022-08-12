Українська команда гарантовано потрапить в груповий етап єврокубків.
АЕК, фото Дніпро-1
12 серпня 2022, 00:15
Дніпро-1 у рамках кваліфікаційного раунду Ліги Європи проведе двоматчеве протистояння з АЕКом з Ларнаки.
Команда з Кіпру на попередній стадії турніру пройшла сербський Партизан — 3:2 за сумою двох зустрічей.
Зазначимо, що переможець пари Дніпро-1 — АЕК потрапить до групового етапу Ліги Європи, а той, хто програв, — до групи Ліги конференцій.
Раніше Дніпро-1 оголосив про місце проведення домашнього матчу плей-оф кваліфікації Ліги Європи.