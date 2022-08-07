Ліга Європи

Свій дебютний єврокубковий шлях дніпряни розпочнуть у Кошице.

Дніпро-1 на своєму офіційному сайті оголосив про місце проведення домашнього поєдинку раунду плей-офф Ліги Європи.

18 серпня дніпряни мають зіграти проти переможця пари АЕК Ларнака – Партизан. Перша гра закінчилася з рахунком 2:1 на користь кіпрської команди, а гра у відповідь пройде 11 серпня.

Матч пройде на стадіоні Košická Futbalová Aréna у Кошиці. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що це буде дебютна гра у єврокубках для Дніпра-1.