Дніпровський клуб намагатиметься відігратися та вийти у груповий етап Ліги Європи.
Дніпро-1 — АЕК Ларнака, фото СК Дніпро-1
25 серпня 2022, 13:02
У матчі-відповіді плей-оф Ліги Європи УЄФА дніпровський Дніпро-1 вирушить до Ларнаки, щоб проявити максимум зусиль для виходу в груповий етап турніру в матчі проти кіпрського АЕК.
АЕК — Дніпро-1. Напередодні
Але зробити це буде складно: у першому матчі СК поступився з рахунком 1:2.
Онлайн-трансляція матчу
Для Дніпра-1 АЕК — перший суперник у цьогорічній єврокубковій кампанії.
У той самий час кіпріоти вже встигли вилетіти з кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА за підсумками ігор проти датського Мідтьюлланна (1:1 та 1:2), після чого пройшли сербський Партизан (2:1 та 2:2).
За версією букмекерів, фаворитом зустрічі є АЕК Ларнака. Перемога кіпрського колективу оцінюється коефіцієнтом 1.86. Якщо у грі буде нічия, то на такий результат — 3.52. Перемога Дніпра-1 оцінюється показником 3.90.
Матч АЕК Ларнака — Дніпро-1 розпочнеться сьогодні, 25 серпня, о 19:00 за київським часом.