Ліга Європи

Дніпровський клуб намагатиметься відігратися та вийти у груповий етап Ліги Європи.

У матчі-відповіді плей-оф Ліги Європи УЄФА дніпровський Дніпро-1 вирушить до Ларнаки, щоб проявити максимум зусиль для виходу в груповий етап турніру в матчі проти кіпрського АЕК.

АЕК — Дніпро-1. Напередодні

Але зробити це буде складно: у першому матчі СК поступився з рахунком 1:2.

Онлайн-трансляція матчу

Для Дніпра-1 АЕК — перший суперник у цьогорічній єврокубковій кампанії.

У той самий час кіпріоти вже встигли вилетіти з кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА за підсумками ігор проти датського Мідтьюлланна (1:1 та 1:2), після чого пройшли сербський Партизан (2:1 та 2:2).

За версією букмекерів, фаворитом зустрічі є АЕК Ларнака. Перемога кіпрського колективу оцінюється коефіцієнтом 1.86. Якщо у грі буде нічия, то на такий результат — 3.52. Перемога Дніпра-1 оцінюється показником 3.90.

Матч АЕК Ларнака — Дніпро-1 розпочнеться сьогодні, 25 серпня, о 19:00 за київським часом.