Ліга Європи

Football.ua підготував анонс на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи.

У рамках матчу-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи Дніпро-1 в гостях зіграє проти кіпрського АЕКу з міста Ларнака.

АЕК Ларнака — Дніпро-1

Четвер, 25 серпня, о 19:00. АЕК Арена, Ларнака (Кіпр). Головний арбітр – Давіде Масса (Італія). Трансляція на телеканалі 2+2.

Кіпрський АЕК, який здавався досить прохідною командою, показав гострі зуби у першому матчі та скористався відвертим непорозумінням та незіграністю колективу Олександра Кучера.

Кіпріоти дуже активно розпочали зустріч і поки футболісти Дніпра-1 розбиралися де, хто перебуває на полі, забили перший гол на 16 хвилині зусиллями Альтмана. Через такий же проміжок часу дніпряни пропустили другий м'яч, коли м'яч на дальній штанзі влучив у голову Сватка і приземлився у сітку воріт. Тим не менш, футболісти АЕКу сильно осіли в другому таймі до своїх воріт, за що і були покарані тим же Сватком.

Тодішні гості втратили гарну перевагу перед домашнім матчем і після мінімальної переваги за рахунком, їх чекає дуже складна гра. Проте це не вперше, навіть у цій кваліфікації, коли команді з Ларнаки доводиться показувати характер. Минулої стадії АЕК пройшов сербський Партизан із загальним рахунком 4:3. Кіпріоти добре виглядають на своєму полі і вони не програють на своїй території вже протягом трьох із чотирьох останніх матчів у всіх турнірах, здобувши дві перемоги та один раз зігравши внічию.

Безумовно, команда Хосе Луїса Ольтри хоче потрапити до групового етапу другого єврокубка за значимістю, що вже вважатиметься успіхом для клубу з Кіпру, для якого і Ліга конференцій вважалася б гарним турніром.

Якщо говорити про Дніпро-1, то про перший тайм першого офіційного матчу року краще промовчати, а ось другий тайм подарував українським уболівальникам надію на хороший результат за підсумками двоматчевої дуелі.

З першої хвилини другого тайму команда Олександра Кучера насідала на ворота кіпріотів і створювала момент за моментом. Десь гостям відверто щастило, особливо після відскоку м'яча від поперечки, а десь врятував голкіпер. Проте гол забитий Сватком наприкінці матчу забезпечує напружений сценарій для другого протистояння, де дніпряни вже не будуть такими незграбними, як у першому таймі першої гри.

Для Дніпра-1 це був не лише перший офіційний матч за рік, а й перший єврокубковий в історії клубу. Хочеться, щоб історія тривала в Лізі Європи, але навіть у разі невдачі дніпрян чекатиме груповий етап Ліги конференцій.

У матчі-відповіді українській команді не зможе допомогти півзахисник Едуард Сарапій, який отримав червону картку в компенсований час другого тайму. Дніпро-1 має футболістів, щоб когось замінити в центрі поля. Також ми бачили по першій грі, що і є комусь посилити гру в нападі — Артему Громову, вихід якого помітно освіжив і зв'язав атаку дніпрян.

Для Дніпра-1 очікується складний тиждень — окрім найважливішого матчу проти АЕКу в Європі, на команду Олександра Кучера чекає матч української Прем'єр-ліги проти київського Динамо, який має пройти в неділю. Якщо дніпряни досягнуть позитивного для себе результату в матчі з кіпріотами, то можна очікувати від них і сюрпризу в матчі проти фаворита УПЛ, що стартувала цього тижня. Сумнівів немає, що грати вони будуть за Україну, ЗСУ та вболівальників, особливо на Кіпрі.

Орієнтовні склади:

АЕК: Тумбас — Енглезу, Гонсалес, Мілічевіч, Росалес — Альтман, Луїш Густаву, Оєр — Дьюрчо, Фараж, Лопеш.

Дніпро-1: Валеф — Бусанелло, Сваток, Адамюк, Танчик — Когут, Бабенко — Громов, Піхальонок, Бланко — Довбик.

Що говорили перед матчем?

Головний тренер АЕКу Хосе Луїс Ольтра: "У нас дуже важлива, історична гра. Найважливіша, відколи я вступив у на посаду головного тренера, і нам потрібна підтримка всіх наших фанатів. Нам потрібна сильна атмосфера, щоб нам допомагали люди, котрі прийдуть на стадіон. Це буде дуже складна гра, адже у нас дуже добрий суперник. Нічого ще не закінчено у цьому протистоянні. Ми хочемо потрапити до групи Ліги Європи, це дуже важливо для всіх нас, і для цього ми маємо добре зіграти".

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер: "Звичайно, якщо ми хочемо до групового раунду Ліги Європи, то обов’язково повинні перемагати. Але ж ми розуміємо, що нам буде дуже важко, оскільки я знаю які вболівальники у АЕКа і вони будуть надавати команді додаткових зусиль, і грати ще краще у своїх рідних стінах. Ми будемо готуватися до цього".