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АЕК Ларнака — Дніпро-1, фото Дніпро-1
25 серпня 2022, 23:20
СК Дніпро-1 в рамках поєдинку у відповідь кваліфікації Ліги Європи вирушив у гості до АЕК і повторно програв.
Підопічні Олександра Кучера поступилися з розгромним рахунком, пропустивши три м'ячі.
Проте єврокубкові пригоди дніпрян не закінчуються. Тепер на команду чекають матчі групової стадії Ліги конференцій.
Огляд матчу:
АЕК Ларнака — Дніпро-1 3:0 (перший матч – 2:1)
Голи: Дьюрчо, 21, Лопеш, 45, Енглезу, 78
АЕК Ларнака: Пирич — Росалес, Мілічевич, Гонсалес, Енглезу (Бруну Гама, 86) — Оєр, Альтман (Гарсія, 74), Луїш Густаву — Фараж (Мамас, 74), Лопеш (Олатунджи, 73), Дьюрчо (Наум, 83).
Дніпро-1: Макс Валеф — Танчик, Сваток, Логінов (Рубчинський, 73), Бузанелло — Бланко, Бабенко — Гуцуляк (Назаренко, 58), Піхальонок, Громов (Когут, 69) — Довбик.
Попередження: Луїш Густаву, Гарсія — Логінов, Бабенко.