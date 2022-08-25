Ліга Європи

Колектив Олександра Кучера продовжив припускатись грубих помилок і під час матчу-відповіді на Кіпрі.

Єврокубкові пригоди наших команд у кваліфікаційних історіях були пронизані великим сумом, окрім більшості матчів київського Динамо, яке хоч якось намагалось просуватись до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, проте все ж таки поступилось місцем лісабонській Бенфіці. Луганська Зоря та полтавська Ворскла ще задовго до цього не впорались із подоланням навіть перших своїх суперників у Лізі конференцій, а тиждень тому дніпровський Дніпро-1 поставив під великий сумнів той факт, що йому вдасться щось витиснути з дуелі проти кіпрського АЕК Ларнака за крок від Ліги Європи (1:2).

Українського фахівця Олександра Кучера під час його перших офіційних матчів на чолі СК супроводжують певні кадрові труднощі, та тлі яких його тренерський штаб може робити помилки з виборов кадрів, як це й сталося під час першої частини протистояння в Кошице. Дніпро-1 тоді вийшов, наприклад, із Володимиром Танчиком на правому фланзі захисту, хоча вже за ходом поєдинку його переміщення ближче до чужих воріт зуміло змінити зручний для суперників стан справ.

Керманич Дніпра-1 на звітну гру врахував багато помилок, проте пошкодження Володимира Адамюка на передматчевій розминці знову сплутало всі карти тепер уже гостям. Довелось переміщувати Танчика знову до правого флангу оборони, де вони з Олексієм Гуцуляком ще в першому таймі розвалили всю лінію захисту, що стало приводом для пропущених м’ячів. Хоча при цьому дніпряни непогано виглядали на старті гри.

Багато спроб виконувати дальні постріли робив Олександр Піхальнок, тоді як партнери намагались своєчасно відкриватись під передачі плеймейкера перед до чужих володінь. Візуально, СК виглядав готовим дати бій, проте потім його знову знищили якісь безглузді помилки та випадковості в захисті. Гуцуляк першим дозволив Дьюрчо пройти повз себе з лівого флангу з завершальним пострілом у ногу Сватка, від якої м’яч полетів повз Валефа у ворота.

А щоб ми ще раз могли поговорити про гарну вдачу бразильського новачка команди Кучера, вже перед перервою серія рикошетів після ударів Луїша Густаву та Лопеша з близької дистанції, за підсумком яких Макса було просто перекинуто знущальницьким чином. У цей момент усі ці незліченні спроби Піхальонка та партнерів переважити суперників за кількістю виконаних уларів по воротам були зведені до нуля.

Як і у випадку з першим матчем дуелі, після перерви Дніпро-1 більш наполегливо намагався атакувати чужі ворота, однак удача явно не була при цьому на його боці. Команда Кучера дійсно перехопила ініціативу, мала кілька непоганих моментів за участі Громова чи Гуцуляка, однак зрештою зіштовхнулась із третім пропущеним м’ячем.

На 78 хвилині Енглезу добряче приклався на завершення накидання з правого флангу штрафного від Дьюрчо, чим фактично поховав сподівання команди Кучера завершити гру масованим штурмом, у якому за таких умов не було й потреби. На жаль, СК дійсно зголосився з умовами, які запропонували суперники та склав зброю наприкінці гри.

Таким чином, на груповому етапі Ліги Європи УЄФА від звітної пари команд зіграє кіпрський АЕК Ларнака, а для дніпровського Дніпра-1 підготовлена участь у Лізі конференцій.— Дніпро-1 3:0 (перший матч – 2:1)Дьюрчо, 21, Лопеш, 45, Енглезу, 78Пирич — Росалес, Мілічевич, Гонсалес, Енглезу (Бруну Гама, 86) — Оєр, Альтман (Гарсія, 74), Луїш Густаву — Фараж (Мамас, 74), Лопеш (Олатунджи, 73), Дьюрчо (Наум, 83).Макс Валеф — Танчик, Сваток, Логінов (Рубчинський, 73), Бузанелло — Бланко, Бабенко — Гуцуляк (Назаренко, 58), Піхальонок, Громов (Когут, 69) — Довбик.Попередження: Луїш Густаву, Гарсія — Логінов, Бабенко.