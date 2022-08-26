Від України цього року виступить лише один представник — київське Динамо, яке буде у четвертій корзині при жеребкуванні.
Кубок Ліги Європи, фото getty images
26 серпня 2022, 00:52
Завершилися останні поєдинки кваліфікаційного раунду Ліги Європи, за підсумками якого визначились усі учасники групового етапу другого за статусом єврокубкового турніру.
Від України цього року виступить лише один представник – київське Динамо, яке буде у четвертій корзині при жеребкуванні.
Кошики при жеребкуванні
Перший кошик
Рома (Італія), Манчестер Юнайтед (Англія), Арсенал (Англія), Лаціо (Італія), Брага (Португалія), Динамо Київ (Україна), Црвена Звезда (Сербія), Олімпіакос (Греція)
Другий кошик
Ренн (Франція), Реал Сосьєдад (Іспанія), Монако (Франція), ПСВ (Нідерланди), Карабах (Азербайджан), Мальме (Швеція), Лудогорець (Болгарія), Фейєнорд (Нідерланди)
Третій кошик
Шериф (Молдова), Бетіс (Іспанія), Мідтьюланд (Данія), Буде-Глімт (Норвегія), Уніон Берлін (Німеччина), Фрайбург (Німеччина), Фенербахче (Туреччина), Нант (Франція)
Четвертий кошик
ХІК (Фінляндія), Штурм (Австрія), АЕК (Кіпр), Омонія (Кіпр), Уніон (Бельгія), Трабзонспор (Туреччина), Цюріх (Швейцарія), Ференцварош (Угорщина)
Нагадаємо, що жеребкування групового раунду Ліги конференцій УЄФА відбудеться у п'ятницю, 26 серпня, у Стамбулі (Туреччина).