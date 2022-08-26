У Стамбулі завершилося жеребкування групового етапу Ліги Європи УЄФА-2021/22. У такий спосіб сформувалися всі групи.

Група А

Арсенал (Англія)
ПСВ (Голландія)
Буде-Глімт (Норвегія)
Цюрих (Швейцарія)

Група В

ДИНАМО КИЇВ (Україна)
Ренн (Франція)
Фенербахче (Турція)
АЕК Ларнака (Кіпр)

Група С

Рома (Італія)
Лудогорець (Болгарія)
Бетіс (Іспанія)
ХІК (Фінляндія)

Група D

Брага (Португалія)
Мальме (Швеція)
Уніон Берлін (Німеччина)
Уніон Сент-Жилуаз (Бельгія)

Група E

Манчестер Юнайтед (Англія)
Реал Сосьєдад (Іспанія)
Шериф (Молдова)
Омонія (Кіпр)

Група F

Лаціо (Італія)
Феєнорд (Голландія)
Мідтьюлланн (Данія)
Штурм (Австрія)

Група G

Олімпіакос (Греція)
Карабах (Азербайджан)
Фрайбург (Німеччина)
Нант (Франція)

Група H

Црвена Звезда (Сербія)
Монако (Франція)
Ференцварош (Угорщина)
Трабзонспор (Туреччина)

Коли відбудуться поєдинки?

Тур 1: 8 вересня
Тур 2: 15 вересня
Тур 3: 6 жовтня
Тур 4: 13 жовтня
Тур 5: 27 жовтня
Тур 6: 3 листопада
Жеребкування стикових поєдинків у плей-оф: 7 листопада.