Група А
Арсенал (Англія)
ПСВ (Голландія)
Буде-Глімт (Норвегія)
Цюрих (Швейцарія)
Група В
ДИНАМО КИЇВ (Україна)
Ренн (Франція)
Фенербахче (Турція)
АЕК Ларнака (Кіпр)
Група С
Рома (Італія)
Лудогорець (Болгарія)
Бетіс (Іспанія)
ХІК (Фінляндія)
Група D
Брага (Португалія)
Мальме (Швеція)
Уніон Берлін (Німеччина)
Уніон Сент-Жилуаз (Бельгія)
Група E
Манчестер Юнайтед (Англія)
Реал Сосьєдад (Іспанія)
Шериф (Молдова)
Омонія (Кіпр)
Група F
Лаціо (Італія)
Феєнорд (Голландія)
Мідтьюлланн (Данія)
Штурм (Австрія)
Група G
Олімпіакос (Греція)
Карабах (Азербайджан)
Фрайбург (Німеччина)
Нант (Франція)
Група H
Црвена Звезда (Сербія)
Монако (Франція)
Ференцварош (Угорщина)
Трабзонспор (Туреччина)
Коли відбудуться поєдинки?
Тур 1: 8 вересня
Тур 2: 15 вересня
Тур 3: 6 жовтня
Тур 4: 13 жовтня
Тур 5: 27 жовтня
Тур 6: 3 листопада
Жеребкування стикових поєдинків у плей-оф: 7 листопада.