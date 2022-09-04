Дізнайся, де дивитися матч першого туру за участю української команди.
Фото: ФК Динамо
04 вересня 2022, 11:05
Динамо знову має зіграти проти Фенербахче волею жереба. Нагадаємо, що обидва клуби зустрічалися у рамках другого раунду кваліфікації до Ліги чемпіонів. Тоді за сумою двох зустрічей до наступного раунду вийшли "біло-сині".
Фенербахче — Динамо: прогноз на матч Ліги Європи
Перший матч відбудеться на виїзді, в Туреччині, а букмекери не вірять, що український клуб зможе досягти позитивного результату.
Де дивитись матч Фенербахче – Динамо?
Транслюватиме зустріч сервіс MEGOGO. Після матчу на нашому сайті ви зможете прочитати звіт поєдинку, а також переглянути відео-огляд гри.
Крім того, якщо у вас немає можливості переглянути гру в прямому ефірі, то на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу першого туру Ліги Європи.
Зазначимо, що матч-відповідь Динамо — Фенербахче відбудеться 3 листопада.