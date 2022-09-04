Ліга Європи

Дізнайся, де дивитися матч першого туру за участю української команди.

Динамо знову має зіграти проти Фенербахче волею жереба. Нагадаємо, що обидва клуби зустрічалися у рамках другого раунду кваліфікації до Ліги чемпіонів. Тоді за сумою двох зустрічей до наступного раунду вийшли "біло-сині".

Фенербахче — Динамо: прогноз на матч Ліги Європи

Перший матч відбудеться на виїзді, в Туреччині, а букмекери не вірять, що український клуб зможе досягти позитивного результату.

Де дивитись матч Фенербахче – Динамо?

Транслюватиме зустріч сервіс MEGOGO. Після матчу на нашому сайті ви зможете прочитати звіт поєдинку, а також переглянути відео-огляд гри.

Крім того, якщо у вас немає можливості переглянути гру в прямому ефірі, то на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу першого туру Ліги Європи.

Зазначимо, що матч-відповідь Динамо — Фенербахче відбудеться 3 листопада.