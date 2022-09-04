Ліга Європи

"Біло-сині" розпочинають виступ на груповому етапі другого за значимістю єврокубкового турніру.

Динамо зіграє проти Фенербахче втретє за останні кілька місяців. Команди вже зустрічалися у рамках другого раунду кваліфікації до Ліги чемпіонів. Тоді за сумою двох зустрічей до наступного раунду вийшли "біло-сині".

Фенербахче — Динамо: де дивитись матч Ліги Європи

Нагадаємо, що на груповому етапі Ліги Європи Динамо, окрім Фенербахче, зіграє проти АЕКа та Ренна.

Прогноз на матч Фенербахче – Динамо

За версією букмекерів, Фенербахче – фаворит зустрічі. Перемога турецької команди оцінюється коефіцієнтом 1.69, нічия – 4.00, а перемога киян – 4.70.

Динамо на старті сезону виглядає не найкращим чином, плюс свою роль грає і чинник чужого поля. Не дивно, що перевагу букмекери надають туркам.

Так на що ж ставити?

Ризикнемо припустити, що Динамо свій гол заб'є. Також Фенербахче хоч один момент, але має знайти у воріт Георгія Бущана. Все-таки грають на домашньому полі. Тому пропонуємо вибрати ставку "Обидві команди заб'ють" — "Так". Пропонується коефіцієнт 1.74. Якщо ви любите ризикувати – то цілком можливий варіант. Головне пам'ятати, що ставки – не місце для заробітку.

Знову до теми забитих м'ячів. Ми припускаємо, що в першому таймі Фенербахче цілком може вразити ворота Динамо. Тому пропонуємо варіант: "Фенербахче заб'є в першому таймі" — "Так". На таку подію пропонується коефіцієнт 1.64.

У матчах кваліфікації Ліги чемпіонів Фенербахче не виглядав дуже грізним суперником. Динамо зараз теж не в найкращих кондиціях. Тому чергова ставка, яку ми пропонуємо: "Кількість забитих голів: 2 чи 3". На таку подію пропонується показник 1.98. Хіт-параду голів ми не очікуємо.

Матч Фенербахче – Динамо відбудеться 8 вересня о 19:45 за київським часом.