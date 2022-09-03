Ліга Європи

Київський клуб розпочинає виступ на груповому етапі другого за значимістю єврокубкового турніру.

Динамо продовжує виступи у єврокубках, але, на жаль, не у Лізі чемпіонів, а у Лізі Європи.

Фенербахче — Динамо: де дивитись матч Ліги Європи

У першому турі киянам протистоятиме Фенербахче. Колектив Мірчі Луческу вже зустрічався з турецькою командою у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Онлайн-трансляція матчу:

За версією букмекерів, фаворитом зустрічі є турецька команда. На перемогу Фенербахче пропонується коефіцієнт 1.69, а на перемогу Динамо – 4.70. Нічиє оцінюється показником 4.00.

Нагадаємо, що на груповому етапі Ліги Європи Динамо, окрім Фенербахче, зіграє проти АЕКа та Ренна.

Матч Фенербахче – Динамо відбудеться 8 вересня о 19:45 за київським часом.