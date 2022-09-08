Ліга Європи

Керманич київського Динамо прокоментував власні висловлювання.

Перед початком виступів на груповому етапі Ліги Європи УЄФА головного тренера київського Динамо Мірчу Луческу журналісти також вирішили запитати стосовно його попередніх висловлювань на тему можливого припинення співпраці з клубом, які були зроблені одразу після розгрому дніпровського Дніпра-1.

Фенербахче — Динамо Київ. Напередодні

"Це були емоції, адже ми проживаємо дуже складний момент. Після матчу з Зорею ми 11 годин добиралися до Кишиніва, звідки вилетіли до Стамбула.

Важка ситуація, але футбол дозволяє прожити різноманітний досвід. Незважаючи ні на що, ми готуємося до хорошого матчу завтра", — відповів румунський фахівець.

Матч Фенербахче — Динамо Київ відбудеться 8 вересня, о 19:45.