Керманич київського Динамо прокоментував власні висловлювання.
Мірча Луческу, фото ФК Динамо Київ
08 вересня 2022, 11:14
Перед початком виступів на груповому етапі Ліги Європи УЄФА головного тренера київського Динамо Мірчу Луческу журналісти також вирішили запитати стосовно його попередніх висловлювань на тему можливого припинення співпраці з клубом, які були зроблені одразу після розгрому дніпровського Дніпра-1.
Фенербахче — Динамо Київ. Напередодні
"Це були емоції, адже ми проживаємо дуже складний момент. Після матчу з Зорею ми 11 годин добиралися до Кишиніва, звідки вилетіли до Стамбула.
Важка ситуація, але футбол дозволяє прожити різноманітний досвід. Незважаючи ні на що, ми готуємося до хорошого матчу завтра", — відповів румунський фахівець.
Матч Фенербахче — Динамо Київ відбудеться 8 вересня, о 19:45.