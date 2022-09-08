Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА у рамках групи B, у якому зіграють турецький Фенербахче та Динамо Київ.

Київське Динамо розпочне свій шлях у Лізі Європи УЄФА гостьовим матчем першого туру проти турецького Фенербахче.

Жорже Жезуш, у порівнянні з матчем півторамісячної давнини (1:2), вирішив використати з перших хвилин Переса та Енірке в трійці захисту, тоді як Кадіоглу відправився на правий фланг півзахисту, де також зіграють Крешпу та Аліоскі. У атаці "канарок" виступатиме Жоао Педро на вістрі.

Мірча Луческу, на тлі поразки від луганської Зорі (2:3), залучив до стартового складу Микити Бурду до центру захисту, тоді як Віктор Циганков та Владислав Кабаєв зіграють обабіч Дениса Гармаша в нападі.

Фенербахче: Алтай — Луан Перес, Салаї, Енріке — Кадіоглу, Крешпу, Арао, Аліоскі — Россі, Жоао Педро, Кінг.

Запасні: Ірфан, Азіз, Яндаш, Гюлер, Валенсія, Кахведжі, Осаї-Семюел, Батшуаї, Зайц, Юксек, Мор.



Динамо Київ: Бущан — Кендзьора, Бурда, Сирота, Дубінчак — Буяльський, Сидорчук, Шапаренко — Циганков, Гармаш, Кабаєв.

Запасні: Бойко, Ігнатенко, Вівчаренко, Боль, Шепелєв, Перріс, Яцик, Андрієвський, Караваєв, Кравченко, Тимчик, Царенко.



Гра Фенербахче — Динамо Київ почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.