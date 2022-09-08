Ліга Європи

Вашій увазі відео голів матчу першого тура Ліги Європи.

У Стамбулі в рамках першого туру групового етапу Ліги Європи зійшлися Фенербахче та Динамо.

Колектив Мірчі Луческу у компенсований час упустив нічию, пропустивши від Міші Батшуайї.

У наступному турі турецький Фенербахче зіграє в гостях проти французького Ренна, а київське Динамо зустрінеться в Лодзі з кіпрським АЕК Ларнака.

Відео:

Фенербахче - Динамо 2:1

Голи: Густаво Енріке, 35, Батшуаї, 90+3 — Циганков, 64

Фенербахче: Алтай — Луан Перес, Салаї, Енріке — Кадіоглу, Крешпу (Яндаш, 83), Арао, Аліоскі (Лінкольн, 83) — Россі (Кахведжі, 69), Жоау Педро (Батшуаї, 69), Кінг (Валенсія, 69).

Динамо: Бущан — Кендзьора, Бурда, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 59) — Буяльський, Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв, 68) — Циганков, Гармаш (Кравченко, 88), Кабаєв.

Попередження: Кінг, Россі, Яндаш (за межами поля), Аліоскі — Гармаш, Сирота.

Джерело: MEGOGO