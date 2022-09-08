Ліга Європи

29-річний футболіст відзначився результативною передачею.

У рамках першого туру групового етапу Ліги Європи Омонія на своєму полі приймає Шериф.

На другій хвилині гри голом відзначився Ібрагіма Рашид. Цікаво, що футболіст забив з передачі голкіпера Максима Коваля.

Нагадаємо, що український футболіст поповнив склад Шерифа у серпні цього року.

Минулого сезону чемпіонату Саудівської Аравії Коваль провів 28 матчів, у яких пропустив 36 голів та десять поєдинків відіграв на нуль.