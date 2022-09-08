29-річний футболіст відзначився результативною передачею.
МАКСИМ КОВАЛЬ, ФК ШЕРИФ
08 вересня 2022, 22:59
У рамках першого туру групового етапу Ліги Європи Омонія на своєму полі приймає Шериф.
На другій хвилині гри голом відзначився Ібрагіма Рашид. Цікаво, що футболіст забив з передачі голкіпера Максима Коваля.
Нагадаємо, що український футболіст поповнив склад Шерифа у серпні цього року.
Минулого сезону чемпіонату Саудівської Аравії Коваль провів 28 матчів, у яких пропустив 36 голів та десять поєдинків відіграв на нуль.