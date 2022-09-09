Ліга Європи

Форвард приніс своїй команді перемогу над суперником.

Нападник Фенербахче Міши Батшуаї прокоментував перемогу над київським Динамо у Лізі Європи.

"Можу сказати, що для мене це чудовий старт. Я забив гол, але для мене важливо, що ми перемогли як команда. Велика подяка також нашим уболівальникам. Зараз я дуже, дуже щасливий. Поки під час матчу наші вболівальники закликали нас забивати голи, у важкі моменти матчу вони постійно тиснули на суперника. Це був справді важливий старт і важлива перемога для нас. Я дуже-дуже радий перемозі".

Фенербахче — Динамо Київ. Наші оцінки

"Відверто кажучи, вони намагалися збити наш ігровий ритм під час матчу. Вони добре знають, що отримати очки у Фенербахче на Шюкрю Саракоглу нелегко кожному супернику. Я думаю, що ми були дуже сильними морально на полі. Навіть на останній хвилині ми зуміли забити і здобули 3 очки. Адже найголовніше було грати однією командою.

Я сподіваюся, що за підтримки наших уболівальників ми виграємо багато-багато ігор. Наш тренер, усі, хто тут працює, мої товариші по команді, ми будемо продовжувати дуже наполегливо працювати. Думаю, вони також раді цій перемозі", — сказав футболіст.