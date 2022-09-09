Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги Європи УЄФА.

"Це був не футбол", — головний тренер київського Динамо Мірча Луческу таким чином висловився стосовно побаченого на полі в звітній вечір, і буде дуже складно знайти незаангажованого вболівальника, який дасть інакшу оцінку цій грі. Фенербахче відверто брудною грою спровокував "біло-синіх" на жорстку відповідь, і, як здалось у певний момент, трохи злякався, коли дії гостей виявились куди більш грубими.

Керманич мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне в цей момент точно б відшукав у футболістів Динамо ті самі cojones, які часто любить демонструвати суперникам. На жаль, для здобуття бодай-якихось очок цього столичному колективу цього разу не вистачило. П’ять поспіль поразок — такого і не згадаєш у виконанні топ-команд України останніми роками.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Георгій Бущан — 6,0. У цьому сезоні ми бачили й куди більш напружені відносно обсягу роботи для голкіпера матчі для Бущана, тому в цьому плані якісною грою на стрічці воріт він нас не здивував. Чотири сейви — за звичної гри проти домінуючого суперника цей показник не є настільки захоплюючим, однак Фенербахче мав обмаль моментів у штрафному Динамо, тож навіть ці порятунки вберегли команду від суттєвих проблем. Два пропущених м’ячі навряд чи вдасться записати до недоліків саме Георгія.

Томаш Кендзьора — 5,0. Протистояння проти македонця Аліоскі на фланзі є доволі цікавим випробуванням для будь-якого захисника, бо суперник має значний технічний арсенал та витривалість. Досвідчений Кендзьора за свою кар’єру пограв і не проти таких виконавців, тому здивувати його було дуже важко, однак коли опоненти отримували кількісну перевагу, то поляку вже ставало значно складніше зупиняти їхні розіграші. Чим далі за ходом цього сезону, тим більше він починає вбачатись останнім для Томаша в якості стабільно основного гравця команди, бо на підтримку Циганкову не вистачає мобільного виконавця передусім в атаці, бо інакше Динамо в черговий раз не вдалось нав’язати свою гру суперникам.

Микита Бурда — Олександр Сирота — 5,0. Коли оголосили стартові склади, ми раптово дізнались, що в центрі захисту Динамо буде присутня пара незіграних між собою в офіційних матчах гравців. Це вже мало б наводити на погані передчуття, і в підсумку за ходом матчу виникали ситуації з позиційними чи комунікаційними помилками Сироти та Бурди. І якщо не перший гол, то другий — точно міг слугувати яскравим прикладом недоліків у їхній взаємодії. Однак вішати всі негаразди Динамо лише на цю зону також не хочеться, бо інколи саме правильна позиційна опіка одразу трьох форвардів суперників допомагала врятувати команду від проблем.

Владислав Дубінчак — 5,0. Лінія захисту киян була місцем, де м’яч найдовше затримувався ногах футболістів Луческу, проте гравці з 47% відсотками точності передач точно не будуть помічниками команди за таких умов. Дубінчаку дали відіграти повну годину ігрового часу, після чого очікувано змінили на Вівчаренка, однак ні до, ні після його періоду перебування на полі "біло-сині" не відчували впевненість на флангах.

Віталій Буяльський — 5,5. "Тіньовий" форвард — це справді роль-знахідка для Буяльського, який у звітній зустрічі по-справжньому включився ледь не на одну мить протистояння, і одразу оформив гольову передачу на Циганкова. Окремо потрібно було відзначити ще й більш-менш пристойний відсоток вдалих передач у Віталія на чужій половині поля, хоча якщо за гру їх усього збирається лише 12, то все ж таки до команди виникають певні запитання.

Сергій Сидорчук — 6,0. Опорний півзахисник киян інколи навіть у загалом удалому матчі для команди може отримати трохи меншу оцінку власних дій через окремі невдалі моменти під час матчу. Проте цього разу все було навпаки — Динамо зіграло в не надто яскравому стилі, однак на тлі інших партнерів Сидорчук, здається, устигав покривати значні дистанції як у захисті, так і в нападі. Його обіграли безпосередньо лише одного разу, і при цьому на рахунку Сергія цілих п’ять удалих відборів. У матчі, у якому, окрім боротьби, були тільки запальнички, кинуті з трибун, це — дуже хороший показник.

Микола Шапаренко — 6,0. Травма півзахисника киян виглядає ще більш жахливо, якщо згадати, який обсяг роботи він дає заради хоч якихось здобутків власної команди. Шапаренка добряче гамселили суперники за ходом усього його перебування на полі, проте він отримав ушкодження лише тоді, коли самостійно вирішив відповісти в подібній манері кривдникам. Поки Микола перебував на полі, він устиг покрити значні відстані в захисті, але дії щодо побудови атак із його боку все ж таки цього разу бажали кращого виконання.

Віктор Циганков — 6,0. Лідер атак Динамо цього вечора забив гол у дуже відповідальний момент зустрічі, коли команда хоч трохи почала наближатись до домінування на чужій половині, але на більше Циганкову не дозволили розраховувати суперники. За великим рахунком, окрім стандартів, Віктор не мав змоги диригувати діями киян в атаці, бо його одразу ж зустрічали з дрібними фолами.

Денис Гармаш — 5,0. Жовта картка для цього півзахисника на 11 хвилині гри, якій не вистачало тільки запаленого сірника для потужного вибуху була дуже ризиковою, але необхідною жертвою збоку киян проти суперників, які нерідко припускались берегів. Певна річ, що в подальшому один із неочевидних форвардів Луческу був змушений знизити власну активність на чужій половині поля, однак навіть за таких умов Гармаш усе ж таки мав можливість забити м’яч, але не скористався подачею Циганкова зі стандарту. Денис таки дограв до заміни наприкінці зустрічі, що також можна вважати його маленької перемогою.

Владислав Кабаєв — 5,0. У Динамо відсутній лівий фланг нападу — про це постійно казали під час кваліфікації команди до Ліги чемпіонів, а коли в ній сталась невдача, то столичний колектив нарешті підписав собі якісне підсилення. Однак потім "раптово" з’ясувалось, що в "біло-синіх" нема на кого з цього лівого флангу загострювати, а новачок Кабаєв до варіанту з фальшивою "дев’яткою" точно призвичаїтись би не встиг. Утім, Владислав потужно відіграв на підтримку проблемного флангу захисту, тож хоч у такий спосіб допоміг команді.

Костянтин Вівчаренко — 5,0. Юний захисник киян уже встиг заробити собі реноме якісного підсилення гри команди з лави для запасних, але в цій дуелі проти Фенербахче його дії навряд чи можна оцінити одностайно з будь-якої точки зору. Два голи формально прийшли з флангу Вівчаренка, і забиті вони були в протилежні один до одного ворота, і при цьому провини чи участі Костянтина в цьому не було. Динамо взагалі рідко, коли проводило зважені випади, тому збоку Вівчаренка ми майже нічого не побачили.

Володимир Шепелєв — 5,0. Півзахисника Динамо позбавили необхідності відповідати за лівий фланг нападу трансфером Кабаєва, але разом із тим Шепелєв утратив місце в стартовому складі команди Луческу. Утім, травма Шапаренка, ще до оприлюднення офіційних даних про стан здоров’я Миколи, дає підстави передбачати подальше активне залучення Володимира з перших хвилин на більш прийнятній для нього позиції. Напрочуд упевнено увійшов він до цього матчу, виконавши кілька перспективних стандартів, що й становило виключну загрозу воротам суперників ізбоку всіх гравців Динамо.

Микита Кравченко — остання заміна від Луческу була виконана з неочевидною метою, бо суперники тоді все ближче наближались до володінь Бущана, і чим їм міг завадити при цьому додатковий свіжий півзахисник — цікаве питання.

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