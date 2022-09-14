Ліга Європи

Фахівець поспілкувався із пресою про гру.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу перед матчем проти АЕКа у Лізі Європи поспілкувався зі ЗМІ.

"Це дуже важливий матч. Після поразки у Стамбулі нам необхідно вигравати, аби продовжувати боротьбу за вихід у весняну частину євросезону. Гра не обіцяє бути легкою, це буде складний для нас матч. Суперник має в розпорядженні всіх своїх гравців, а у нас багато гравців вибули. Мені доводиться повторювати щоразу, що ми ніде не базуємось і кожні три дні переїжджаємо на нове місце. Але ми продовжимо боротися за залікові бали та вихід із групи.

Вважаю, що АЕК Ларнака – дуже хороша команда, укомплектована легіонерами. По суті, у них зараз грає тільки один кіпріот – Нікос Енглезу. Не знаю, чи гратиме він проти нас. Щодо решти гравців, легіонерів, у багатьох із них за плечима тривала кар'єра, вони грали у сильних чемпіонатах. АЕК провів дуже хороші матчі у нинішньому євросезоні, у кваліфікації Ліги чемпіонів та у Лізі Європи. Зокрема, вони вибили Партизан у ЛЄ, двічі зіграли внічию з Мітьюлланом у ЛЧ. Також вони провели сильний матч проти Ренна.

Щодо нашої команди, ми прибули сюди зі Львова. Дорога сюди зайняла близько семи годин. Сподіваюся, що завтра за нас тут вболіватимуть, що на гру прийдуть українці, які живуть у Кракові, а також польські любителі футболу, які побажають подивитися матч Ліги Європи".

"У АЕКа хороші гравці у півзахисті – іспанці, португальці, зокрема Ойєр Санхурхо та Гус Ледес. В обороні – серб Томович та боснієць Мілічевич, які тривалий час грали у чемпіонаті Італії. Також іспанець Міккель Гонсалес, який довго виступав у Ла Лізі, провівши багато ігор на високому рівні. Інші гравці теж високого рівня. Я переглянув матчі АЕКу проти Дніпра-1 і розумію, що нам потрібно готуватись до дуже складного матчу.

Ми втратили не лише Шапаренка. Ми також втратили Дениса Попова, який травмувався у матчі із Дніпром-1. Це дуже важливий гравець для нашої команди. Як і Шапаренко, як і Бущан. Георгія прооперували вчора. Він не допоможе нам півтора місяця. Шапаренко буде поза грою близько семи місяців. Ми також не можемо розраховувати на Шепелєва, який зазнав пошкодження у матчі з Фенербахче.

У нас був дуже важкий матч у Стамбулі. Повторюся, не розумію, чому гравці Фенербахче так поводилися. Як я сказав у Стамбулі, цей матч нагадував радше кориду. Розумію, коли команда грає з таким настроєм із принциповим суперником у своєму чемпіонаті, але не розумію, звідки взялася така ворожнеча на міжнародному рівні. Вважаю, що міжнародні матчі мають відбуватися коректніше. Уболівальники на стадіоні кидали різні речі на полі. Це ненормально.

У європейських змаганнях матчі мають проходити за принципом чесної гри – fair play. Команди з різних країн мають створювати на полі виставу, шоу для вболівальників, а не битву. Я був дуже розчарований тією грою. Ми втратили трьох основних гравців. Крім того, нам непросто через постійні переїзди. Ми проїжджаємо 11 години перед однією грою, 7 годин перед іншою, після чого гравці повинні підтримувати високий рівень гри. Я хочу, щоб у цих матчах команди демонстрували засади чесної гри fair play".

"Підтримувати психологічний настрій футболістів у таких непростих умовах непросто. Ми припустилися помилки, тому що не організували базу в одному місці, куди гравці могли би привезти свої сім'ї, бути з ними поруч, тренуватися там, а звідти їздити на матчі. Натомість ми кожні три дні переїжджаємо на нове місце. Це дуже важко.

Ми повинні говорити з гравцями, пояснювати їм, що вони – професійні футболісти і повинні виконувати свою роботу заради себе, заради своїх сімей, заради клубу, заради України. Вони мають відчувати цю відповідальність. Це непросто в умовах, що склалися, але потрібно продовжувати це робити. Цей складний період закінчиться рано чи пізно, але важливо залишатися на високому рівні", — сказав Луческу.

Нагадаємо, гра між Динамо та АЕКом пройде у четвер, 15 вересня, у польському місті Краків на стадіоні Краковія. Стартовий свисток пролунає о 22:00, на нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція поєдинку.