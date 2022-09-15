Ліга Європи

Коуч АЕКу висловився напередодні матчу у Лізі Європи.

Головний тренер АЕКу Хосе Луїс Ольтра поділився думкою перед матчем із київським Динамо у 2-му турі групового етапу Ліги Європи, який відбудеться сьогодні у Кракові.

"Нас чекає важлива, складна гра проти історичної команди, яка звикла грати у Лізі чемпіонів чи Лізі Європи. У них класний тренер з великим досвідом, у них дуже якісний склад.

Вони люблять контролювати м'яч, ми повинні викладатися на всі сто відсотків, щоб здобути результат.

Обидві команди програли у першому турі, тому гра вирішальна для обох команд. Київське Динамо програло на останніх хвилинах, як і ми Ренну. Це буде важка гра.

Луческу дуже досвідчений, він знає, що має робити і психологічно, і тактично. У Динамо не зіграють кілька ключових виконавців, але знову ж таки Луческу дуже досвідчений тренер. Ми намагатимемося показати дуже хорошу гру", — передає слова Хосе Луїса Ольтра офіційний сайт АЕКу.

Матч Динамо – АЕК стартує сьогодні о 22:00. Текстова трансляція доступна на Football.ua.