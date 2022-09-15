Ліга Європи

Український кіпер вийде у старті на ЛЄ.

У рамках другого туру групового етапу Ліги Європи Манчестер Юнайтед зіграє у Молдові із місцевим Шерифом.

Головні тренери обрали стартові склади на гру. Відзначимо, що ворота Шерифа буде захищати український воротар Максим Коваль. Він та капітан Шерифу Радельїч — єдині представники Європи у команди з Тирасполя. Усі інші гравці — африканці.

У Манчестер Юнайтед відзначимо появу з перших хвилин Кріштіану Роналду, який буде грати на вістрі атаки.

Шериф: Коваль — Зохурі, Кікі, Радельїч, Кпозо — Бадоло, К'ябу, Діоп — Аканбі, Уттара — Атьємвен.

Запасні: Гедеш, Візеу, Ерон, Віктор, Мумуні, Пащенко, Саліфу, Челядник.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Маласія, Мартінес, Варан, Далот — ріксен, Мактоміней, Санчо, Бруну, Антоні — Роналду.

Запасні: Еланго, Гарначо, МакНілл, Ікбал, Вітек, Хітон, Шоу, Фред, Магуайр, Лінделеф, Каземіро.

Матч між Шерифом та Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, 15 вересня, о 19:45 за київським часом.