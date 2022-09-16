Українська команда поступилась супернику з Кіпра.
ВЛАДИСЛАВ ДУБИНЧАК. ФК ДИНАМО
16 вересня 2022, 00:24
У рамках другого туру групового етапу Ліги Європи київське Динамо у номінально домашньому поєдинку програло АЕКу — 0:1.
Портал WhoScored вже обрав найкращого футболіста цього матчу. Їм став боснійський центрбек гостей Хрвоє Мілічевіч — 7,4.
Трохи меншу оцінку отримав лівий захисник української команди Владислав Дубінчак. Його дії оцінили у 7,3.
7,1 отримав Ілля Забарний, 7,0 видали Олександру Сироті. Найгірший гравець матчу — Артем Беседін, який мав підсилити гру із лави для запасних — 5,9.