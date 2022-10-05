Ліга Європи

Українець може не зіграти у Лізі Європи.

У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи лондонський Арсенал зіграє проти норвезького Буде-Глімт.

"Каноніри" перед грою провели тренування, на якому не було помітно українського флангового захисника Олександра Зінченка.

Як повідомляє Football London, справа не в ушкодженні футболіста. Мікель Артета та його помічники вирішили поберегти Олександра на чемпіонат.

Нагадаємо, що в останньому матчі Прем'єр-ліги проти Тоттенгема Зінченко вийшов у стартовому складі та провів 73 хвилини.

Матч Арсенал — Буде-Глімт пройде у Лондоні, 6 жовтня. Початок матчу — о 22:00 за київським часом.

Раніше Зінченко прокоментував можливу перемогу Арсенала у чемпіонаті Англії.