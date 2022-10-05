Україна

Наш співвітчизник вірить у тріумф своєї команди.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко після перемоги над Тоттенгемом (3:1) у північнолондонському дербі прокоментував можливий тріумф "канонірів" у чемпіонаті Англії.

Нагадаємо, після восьми зіграних матчів команда Мікеля Артети знаходиться на першій сходинці, випереджаючи Ман Сіті на 1 пункт.

"Щоби стати чемпіоном Англії, Арсеналу треба вигравати матчі і робити це якомога більше. Я дуже сподіваюся на це, але наразі про це дуже рано говорити. Попереду ще 30 ігор, тож тут усе може трапитись.

Скажу так: коли я тільки сюди прийшов, то ми дуже багато розмовляли про це з Габі Жезусом. Ми прийшли до спільного висновку, що тут у гравців дуже багато якостей, що у нас є ця команда, щоби досягати якоїсь мети. Як нам здалося на перших порах, для цього є все, не вистачає одного — трошечки віри.

І ця віра йде від кожного вболівальника на кожному куточку планети, тому що не дарма кажуть: якщо ти про щось мрієш дуже довго і багато, стараєшся про це думати, візуалізувати це, то воно обов'язково збудеться. Тому трошечки віри — це те, що зараз потрібно від кожного "гуннера", від кожного "каноніра". Ми як гравці повинні один одного підбадьорювати кожного Божого дня на тренувальній базі, у роздягальні, на стадіоні, на полі. І казати, що ми можемо це зробити.

Те, який у нас колектив, як ми радіємо кожному голу — це наш ключ до успіху, як на мене" — підсумував Зінченко.

Нагадаємо, у грі зі "шпорами" Зінченко зрівнявся з Лужним за кількістю матчів в АПЛ.