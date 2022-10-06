Ліга Європи

Керманич Ренна матч проти столичного колективу.

Київське Динамо в рамках третього туру Ліги Європи УЄФА здійснить візит в гості до французького Ренна.

Ренн — Динамо Київ. Напередодні

Головний тренер "червоно-чорних" Бруно Женезіо перед матчем розповів про свої очікування від прийдешньої зустрічі.

"Це матч буде дійсно важливим із точки зору остаточного розподілу перших трьох місць у нашій групі, однак двійку учасників плей-оф він не визначить. Нам потрібно перемагати, якщо ми не хочемо в підсумку опинитись поза єврокубками.

Але проти нас гратиме Динамо Київ. Ця команда лише на останніх хвилинах програла Фенербахче, що дає певне уявлення щодо її якості. У суперників дуже добра організація колективу, тому цей матч точно не стане легкою прогулянкою для нас.

Так, Динамо втратило певних іноземних виконавців, вони не в ідеальному контексті з точки зору війни в країні, умов тренувань і матчів, але вони все одно залишаються дуже хорошими футболістами.

Україна — це футбольна країна, яка завжди готувала дуже хороших гравців, і я думаю, що на в грі проти нас вони ще більше хотітимуть показати, що вони — сильний народ. Отже, ми очікуємо на дуже складне протистояння.

Від нас же я очікую позитивну динаміку й змістовний футбол. Зокрема, я розраховую на перемогу з великим рахунком. Ми вже зуміли досягти певного автоматизму в наших діях, побудували якісні зв’язки, і при цьому дуже цікаво виглядаємо в нападі. Але нам усе ще потрібно знайти трохи зрілості, аби краще контролювати хід матчу.

У нас є група з 23-24 польових гравців, які всі можуть претендувати на місце в стартовому складі, і моє завдання — піклуватися про всіх і підтримувати високий рівень команди. Дехто з них були травмованими, тож потрібно бути пильним, щоб не повернути їх до гри надто рано, ризикуючи рецидивами.

Є також і ті, хто останнім часом грають разом із командою менше, зокрема збірники. Ми також повинні піклуватися й про них, інтегрувати до складу, знаючи, що я знаю, що рівень команди не впаде незалежно від нашого вибору. Так що є шанс, що в нас будуть певні зміни", — заявив французький фахівець.

Зустріч між французьким Ренном та київським Динамо відбудеться 6 жовтня о 22:00.