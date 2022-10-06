Українець не тренувався перед єврокубковою грою, щоби залікувати минулу травму.
Олександр Зінченко, getty images
06 жовтня 2022, 20:50
У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи лондонський Арсенал прийме на своєму полі норвезький Буде-Глімт.
Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.
Так, українець Олександр Зінченко, який не тренувався перед матчем із Буде-Глімт, залишився поза заявкою "канонірів".
Матч Арсенал — Буде-Глімт відбудеться сьогодні, шостого жовтня, о 22:00.