Ліга Європи

Українець не тренувався перед єврокубковою грою, щоби залікувати минулу травму.

У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи лондонський Арсенал прийме на своєму полі норвезький Буде-Глімт.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Так, українець Олександр Зінченко, який не тренувався перед матчем із Буде-Глімт, залишився поза заявкою "канонірів".

Матч Арсенал — Буде-Глімт відбудеться сьогодні, шостого жовтня, о 22:00.