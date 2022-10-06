До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА.
Омонія - МЮ, twitter.com/ManUtd
06 жовтня 2022, 22:59
У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи Манчестер Юнайтед насилу здолав Омонію.
Команди продемонстрували результативний футбол, забивши на двох п'ять м'ячів, а переможців із цієї гольової перестрілки вийшли підопічні Еріка тен Гага.
Огляд матчу:
Омонія – Манчестер Юнайтед 2:3
Голи: Ансаріфард 34, Панайоту 85 – Рашфорд 53, 84, Марсьяль 63
Омонія: Фабіано – Меттьюс, Мілетич (Безус 82), Юсте, Ланг, Лецякс – Діскеруд (Панайоту 72), Харалампус, Баркер (Папуліс 61) – Бруну (Лоїзу 72), Ансаріфард (Какуліс 61)
Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Лінделеф, Мартінес, Маласія (Шоу 46) – Каземіро (Мактоміней 74), Еріксен – Антоні (Фред 82), Фернандеш (Марсьяль 61), Санчо (Рашфорд 46) – Роналду
Попередження: Харалампус, Какуліс – Мартінес, Шоу