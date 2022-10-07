Ліга Європи 07 жовтня 2022, 00:39 Опитування: хто був найкращим гравцем Динамо у матчі проти Ренна? Пропонуємо вам обрати найкращого гравця у складі української команди. Ренн - Динамо, фото: twitter.com/staderennais 07 жовтня 2022, 00:39 У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи київське Динамо в гостях зазнало поразки від французького Ренна. Незважаючи на негативний результат для "біло-синіх", пропонуємо вам обрати найкращого гравця матчу у складі київської команди. Нагадаємо, що на Football.ua ви можете подивитись відео голів та огляд матчу Ренн — Динамо. Команди Динамо Київ Ренн Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте