У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи київське Динамо в гостях зазнало поразки від французького Ренна

Незважаючи на негативний результат для "біло-синіх", пропонуємо вам обрати найкращого гравця матчу у складі київської команди.

 

Нагадаємо, що на Football.ua ви можете подивитись відео голів та огляд матчу Ренн — Динамо