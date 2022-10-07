Ліга Європи

Пропонуємо вам обрати найкращого гравця у складі української команди.

У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи київське Динамо в гостях зазнало поразки від французького Ренна.

Незважаючи на негативний результат для "біло-синіх", пропонуємо вам обрати найкращого гравця матчу у складі київської команди.

Нагадаємо, що на Football.ua ви можете подивитись відео голів та огляд матчу Ренн — Динамо.