Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги Європи УЄФА.
Ренн — Динамо Київ, фото ФК Динамо Київ
07 жовтня 2022, 08:00
Єврокубковий тиждень після міжнародної павзи для представників нашої країни видався невдалим. Спочатку Шахтар поступився Реалу, потім незрозумілим чином Дніпро-1 зіграв унічию із представником Другої ліги Швейцарії, а щоб зовсім зіпсувати настрій надвечір у четвер київське Динамо фактично власноруч поховало сподівання здобути очки на полі французького Ренна. Гра, яка погано починалась для колективу Луческу, несподівано заграла барвами в момент забитого голу, однак, погодьтесь, відчуття від голу Циганкова були якимись неначе безрадісними. Зрештою, відбулась помилка на останніх хвилинах, яка яскраво підкреслювала сумбурність цієї гри у виконанні киян.
Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Стад де ла Рут де Лор'ян (за 10-бальною шкалою).
Динамо Київ
Денис Бойко — 6,0. Ренн дуже своєчасно для киян вирішив зупинитись після першого забитого голу, бо інакше роботи в голкіпера Динамо могло б у підсумку бути й набагато більше. Однак до Бойка ми фактично не можемо висунути претензій і без того, бо Денис зробив чотири сейви в тих ситуаціях, коли мав можливість це зробити. Випадки з пропущеними голами були точно не підсумком його помилок.
Томаш Кендзьора — 4,0. Поява важкуватого, проте досвідченого польського флангового захисника на правому фланзі заради протистояння одному з найбільш гострих вінгерів Ліги 1 була достатньо спірним рішенням збоку тренерського штабу Динамо. Кендзьорі було помітно важко протистояти Тер’є, який регулярно залишав суперника не при справах, або взагалі розмінював його опіку з Мелінгом. Окрім цього, на рахунку Томаша опинилось чи не найбільша кількість утрат м’яча серед гравців захисної ланки.
Ілля Забарний (5,0) — Денис Попов (3,0) — 4,0. Центр захисту Динамо не виглядав аж надто проблемною зону аж до того моменту, коли Попов наприкінці гри, на пару с Дубінчаком, не вирішили привезти гольовий момент на власні ворота. Забарний відіграв звичний, як для себе в поточній формі, матч із великою кількістю боротьби та успішних верхових протистоянь. Чимось схожим відзначався й Денис, однак усі все одно будуть згадувати виключно його помилку зразка останніх хвилин.
Владислав Дубінчак — 4,0. Якщо брати за кількість утрат м’яча, до лівий захисник киян негативно відзначився найвищим показником серед усіх футболістів своєї команди. Дубінчаку постійно не вистачало просту для переходу до атакувальних дій, а опіка Бурежо в його виконанні зрештою не витримувала жодної критики.
Віталій Буяльський — 5,0. Своєчасна гра в чужому штрафному та гольове чуття — дві характеристики Буяльського, які змушують Луческу щоразу довіряти йому місце в стартовому складі. У цьому матчі Буяльський свою справу частково зробив, а Циганков мав усі шанси все ж таки записати асист на рахунок партнера по команді. Погано те, що після того моменту Віталій фактично не отримував можливостей потрапити до об’єктивів телекамер.
Сергій Сидорчук — 4,5. Капітан Динамо начебто й намагався виводити власну команду до атаки на чужу половину поля, але зрештою й сам достатньо зробив помилок у захисті, що псувало загальне враження від його виступу. Не пішли належним чином і фірмові дальні постріли Сидорчука.
Володимир Шепелєв — 4,5. Звичайно, центральний півзахисник Динамо набагато більш розкуто почуває себе на відповідній позиції, аніж на лівому фланзі атаки, проте наразі неможливо вирахувати з використанням яких саме якостей він зможе компенсувати відсутність Миколи Шапаренка для власної команди. Рухати м’яч поміж лініями, як це робить партнер, Володимиру не вдається, якісно допомагати в руйнуванні атак суперників — також. Ця гра лишень стала зайвим підтвердженням тому, що в складі киян присутні гравці, яких замінити ніким.
Віктор Циганков — 5,5. Результативна дія лідера атак Динамо наприкінці першого тайму була дуже своєчасною, вибуховою та обнадійливою, проте навіть самому Циганкову вона не дуже-то й допомогла отримати впевненість у можливості перемогти. Жодна з подач до чужих володінь, а також пострілів по чужих воротах після того у виконанні Віктора навіть і близько не мала аналогічного успіху, і зрештою його замінили наприкінці зустрічі.
Артем Бєсєдін — 4,0. Дуже активно, а інколи й агресивно, критикують нападника киян, проте, якщо Бєсєдіну вдається долучитись до результативної дії, то це викликає справжній вибух емоцій у фанатів. 50% голу Динамо в цій грі належить саме Артему, бо в тому епізоді надзвичайно важливим був саме його вдалий доторк до м’яча. І якби після цього форвард продовжував грати хоча б з відповідною ефективністю, то це був би для нього вдалий матч.
Владислав Кабаєв — 4,0. Новачок Динамо вже з перших матчів є незамінним на лівому фланзі нападу, проте запропонувати щось, окрім відмінної точності виконання передач, Кабаєв наразі команді не може. Особливо ця проблема стає помітною в матчі накшталт цього, коли кияни майже не мають можливостей на позиційні атаки, однак жодним чином не компенсують це за рахунок якостей власних виконавців.
Владислав Ванат, Олександр Караваєв, Костянтин Вівчаренко — пізні заміни від Мірчі Луческу могли б мати бодай-якийсь вплив на гру лишень у випадку, якщо б Циганков більш вдало завершив контратаку, яку вдало розвернув на чужій половині Ванат. Троє футболістів резерву записали на свій рахунок загалом шість отримань м’яча.
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