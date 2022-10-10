Ліга Європи

Українці готуються до поєдинку Ліги Європи.

Динамо переїхало зі Львова до Кракова, де готуватиметься до поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА проти французького Ренна. Про це повідомляється на офіційному сайті киян



Прибув до Польщі разом із командою і Денис Бойко, який отримав ушкодження у вчорашньому матчі УПЛ проти Руха (3:0) та очікує вердикту лікарів. До того ж склад динамівців поповнив ще один голкіпер — воротар юнацької команди Юрій Авраменко.

Нагадаємо, минулого тижня кияни поступилися французькому клубу — 1:2.

Матч Динамо — Ренн відбудеться 3 жовтня на стадіоні Краковії імені Юзефа Пілсудського, початок — о 19:45 за Києвом. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі.