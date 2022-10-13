До вашої уваги — результати матчів першої половини вечора у ЛЄ 13 жовтня.
Абрагам і Луїс Феліпе, Getty Images
13 жовтня 2022, 21:44
Завершилися перші поєдинки четвертого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА.
Зазначимо, що київське Динамо поступилося Ренну і втратило шанси на вихід до весняної частини турніру.
До вашої уваги — результати інших матчів, які відбулися у першому слоті вечора 13 жовтня.
АЕК Ларнака — Фенербахче — 1:2
Голи: Трічковскі, 52 — Жоау Педру, 16, Батшуаї, 80
Бетіс — Рома — 1:1
Голи: Каналес, 34 — Белотті, 53
Буде-Глімт — Арсенал — 0:1
Гол: Сака, 24
Карабах — Олімпіакос — 0:0
Нант — Фрайбург — 0:4
Голи: Кюблер, 26, Грегорич, 71, Шаде, 82, Ву Йон, 87
Рояль Уніон — Брага — 3:3
Голи: Боніфейс, 20, 62, Ванзейр, 49 — Вітінья 15, 36, 41
Феєнорд — Мідтьюлланн — 2:2
Голи: Тімбер, 32, Ганцко, 48 — Е. Мартінез, 16, Святченко, 59