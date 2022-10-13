Ліга Європи

До вашої уваги — результати матчів першої половини вечора у ЛЄ 13 жовтня.

Завершилися перші поєдинки четвертого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА.

Зазначимо, що київське Динамо поступилося Ренну і втратило шанси на вихід до весняної частини турніру.

До вашої уваги — результати інших матчів, які відбулися у першому слоті вечора 13 жовтня.

АЕК Ларнака — Фенербахче — 1:2

Голи: Трічковскі, 52 — Жоау Педру, 16, Батшуаї, 80

Бетіс — Рома — 1:1

Голи: Каналес, 34 — Белотті, 53

Буде-Глімт — Арсенал — 0:1

Гол: Сака, 24

Карабах — Олімпіакос — 0:0

Нант — Фрайбург — 0:4

Голи: Кюблер, 26, Грегорич, 71, Шаде, 82, Ву Йон, 87

Рояль Уніон — Брага — 3:3

Голи: Боніфейс, 20, 62, Ванзейр, 49 — Вітінья 15, 36, 41

Феєнорд — Мідтьюлланн — 2:2

Голи: Тімбер, 32, Ганцко, 48 — Е. Мартінез, 16, Святченко, 59