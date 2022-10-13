Ліга Європи

Колектив Мірчі Луческу завершив й четвертий матч у цьогорічній кампанії Лізі Європи без здобутих очок.

У цьогорічному розіграші Ліги Європи УЄФА на екваторі групового етапу залишалось достатньо команд, які не змогли здобути жодного залікового балу в трьох зіграних матчах. На жаль, кампанію швейцарському Цюріху, шведському Мальме, кіпрський Омонії та грецькому Олімпіакосу складало й київське Динамо, яке поступилось у кожному з протистоянь першого кола в квартеті з турецьким Фенербахче, кіпрським АЕК Ларнака та французьким Ренном. Саме проти колективу Бруно Женезіо й проводила свій попередній матч команда Мірчі Луческу, однак після гостьової частини дуелі позитивних емоцій узагалі не залишилось (1:2).

Контекст матчу-відповіді для "біло-синіх" був напрочуд очевидним — якщо столичний клуб утрачав очки на полі стадіону МКС Краковія, то жодних шансів на плей-оф цього турніру для себе б не залишив. Сподіватись на краще вболівальники Динамо могли лишень спираючись на позитивний результат матчу проти львівського Руха минулими вихідними (3:0), однак досвід цього футбольного року заперечив би навіть і більш упевнений ситуативний успіх команди Луческу. Ренн тим часом виключно набирав оберти, і на власному шляху в Лізі 1 не звернув уваги на чинного володаря Кубка Франції, Нант (3:0).

Перша зустріч у цій парі команд не залишила лише окремі гарні миттєвості в пам’яті, тому зберігались певні сподівання на те, що Динамо віднайде необхідні можливості для того, аби відштовхнутись від цієї крихкої основи для перших здобутків. Однак Ренн фактично нічого не дав створити суперникам в атаці вже з перших хвилин матчу, і водночас постійно турбував Нещерета за допомоги дальніх пострілів у власному виконанні.

Позаяк, захист киян витримував певний обсяг навантажень, і натомість запропонував удар Гармаша з середньої відстані, який для досвідченого Манданда не був несподіванкою. У господарів почав з’являтись м’яч у ногах та якісь моменти з просуванням до чужої половини поля, але загальне тло зустрічі залишалось незмінним — захист команди Женезіо не давав дихати правому флангу нападу суперників, тоді як на протилежному боці поля підходящого виконавця в Луческу знову не знайшлось.

У підсумку, перший тайм минув за доволі динамічного пересування футболістів полем, але залишився при цьому без забитих м’ячів із чийогось боку. Динамо вийшло на другу половину з указівкою змінити власну поведінку в атаці, але натомість пропустило з простої подачі кутового з лівого флангу від Бурежо на ближню стійку для Ву, якого мав би накривати Сирота, однак захисник українського клубу відмовився переслідувати власного гравця всередині штрафного.

Такі помилки Ренн не вибачає навіть значно нижчим за Динамо суперникам за класом у Лізі 1, тож про киян узагалі зайвий раз не потрібно було говорити окремо. "Червоно-чорні" зробили все, аби решту матчу можна було взагалі пустити поза очі, бо суперники виключно насміхались над спробами "біло-синіх" атакувати, тоді як власні спроби завантажити роботою Нещерета робили швидше всупереч власному бажанню залишити ще трохи сил для виїзду до Ліона. Підсумок для Динамо простий — прокидаємось та боремось за Лігу конференцій, чи продовжуємо ганьбитись і надалі. У Лізі Європи з такою грою робити нема чого.

У наступному турі київське Динамо зіграє в гостях у кіпрського АЕК Ларнака, а французький Ренн навідається в гості до турецького Фенербахче.Динамо Київ —0:1Ву, 48Нещерет — Тимчик (Караваєв, 77), Забарний, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 67) — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв (Андрієвський, 71) — Циганков, Бєсєдін (Ванат, 66), Гармаш (Кабаєв, 66).Манданда — Ассіньон, Ву, Теате, Мелінг — Бурежо (Трюффер, 84), Угочукву, Маєр — Д. Дуе (Те, 73), Калімуендо (Гуїрі, 73), Тер’є (Сулемана, 66).Попередження: Бєсєдін, Тимчик, Ванат — Бурежо.