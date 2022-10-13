Ліга Європи

Кияни невдало проводять груповий етап.

Динамо в рамках поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги Європи приймало на своєму полі Ренн та поступилось з рахунком 0:1.

У паралельній грі квартету Фенербахче набрав три бали проти АЕКу з Ларнаки. Такі результати позбавили Динамо шансів на вихід до плей-офф Ліги Європи.

У підопічних Мірчі Луческу наразі нуль балів після чотирьох ігор, тоді як Ренн та Фенербахче мають по 10.

У АЕКа три пункти, тому кияни зберігають шанси на третє місце в квартеті.

Нагадаємо, що згодом на нашому сайті буде доступне відео голу та огляд матчу киян проти Ренна.