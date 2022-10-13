Ліга Європи

Гол Мактомінея приніс "червоним дияволам" три бали.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги Європи приймав на своєму полі Омонію.

"Червоні дияволи" створили величезну кількість моментів, проте за дев'яносто хвилин ігрового часу не змогли вразити ворота супротивника.

Проте в компенсований час Манчестер Юнайтед зусиллями Скотта Мактомінея зміг вирвати три бали.

Манчестер Юнайтед - Омонія 1:0

Гол: Мактоміней, 90+3

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Лінделеф, Мартінес, Маласіа (Шоу, 60) – Каземіро (Мактоміней, 81), Фред (Еріксен, 70) – Бруну Фернандеш, Рашфорд, Антоні (Санчо, 60) – Роналду.

Омонія: Узохо — Меттьюз (Псалтіс, 65), Юсте, Ланг, Мілетіч — Кіцос, Кассама (Діскеруд, 86), Харалампус (Папуліс, 74) — Панайоту, Бруно (Лоїзу, 74), Какуліс (Ансарифард, 69).